В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Как отмечается, в городе слышали один взрыв. Пока неизвестно, связан ли он с вражеской атакой.

В Харькове и области объявили воздушную тревогу около 14:55. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики с северо-восточного направления.

Также наблюдалась активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Воздушные силы сообщали о пусках управляемых авиационных бомб в направлении Харьковской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:15