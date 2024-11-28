У Харкові пролунав вибух, окупанти атакують місто КАБами

Обстріли Харкова

Російські війська постійно атакують Харків. Зокрема, під час масового удару по енергетиці України 28 листопада, окупанти випустили три зенітні керовані ракети С-300 по Харківській області з Бєлгородської області.

Крім того, окупанти застосували гібрид ракети та авіабомби "Грім-Е1" 9 листопада. Тоді "приліт" був у відкриту місцевість, і після вибуху уламки боєприпасу завдали пошкоджень житловим будинкам. Зокрема, було пошкоджено будівлі готелю, гіпермаркету та інші цивільні об'єкти. Удар припав на одну з міських трас.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.