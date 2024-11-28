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В Харькове прогремел взрыв, оккупанты атакуют город КАБами

Фото: в Харькове прогремел взрыв 28 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове прогремел взрыв 28 ноября. Оккупанты атаковали город авиабомбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teleghttp://t.me/ihor_terekhov/1989ram мэра Харькова Игоря Терехова

"Харьков под атакой вражеских КАБов, в городе слышен взрыв! Будьте осторожны!" - рассказал Терехов.

Последствия атаки

Предварительно, около 12:33, оккупанты ударили по Киевскому району Харькова.

"В настоящее время информация о пострадавших не поступала. Профильные службы обследуют место происшествия", - отметили в Харьковской ОВА.

Обстрелы Харькова

Российские войска постоянго атакуют Харьков. В частности, во время массового удара по энергетике Украины 28 ноября, оккупанты выпустили три зенитные управляемые ракеты С-300 по Харьковской области из Белгородской области.

Кроме того, оккупанты применили гибрид ракеты и авиабомбы "Гром-Е1" 9 ноября. Тогда "прилет" был в открытую местность, и после взрыва обломки боеприпаса нанесли повреждения жилым домам. В частности, были повреждены здания гостиницы, гипермаркета и другие гражданские объекты. Удар пришелся по одной из городских трасс.

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