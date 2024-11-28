В Харькове прогремел взрыв, оккупанты атакуют город КАБами

Обстрелы Харькова

Российские войска постоянго атакуют Харьков. В частности, во время массового удара по энергетике Украины 28 ноября, оккупанты выпустили три зенитные управляемые ракеты С-300 по Харьковской области из Белгородской области.

Кроме того, оккупанты применили гибрид ракеты и авиабомбы "Гром-Е1" 9 ноября. Тогда "прилет" был в открытую местность, и после взрыва обломки боеприпаса нанесли повреждения жилым домам. В частности, были повреждены здания гостиницы, гипермаркета и другие гражданские объекты. Удар пришелся по одной из городских трасс.

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