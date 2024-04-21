У Харкові пролунав вибух на околиці, є постраждалий
У Харкові пролунав вибух, ввечері 21 квітня. Попередньо, відомо про одного постраждалого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
"У Харкові було чутно вибух. Попередньо - на околиці міста. За інформацією, що потребує уточнення, є мінімум один постраждалий", - розповів міський голова у своєму Telegram-каналі.
Причин вибуху, який чули в Харкові, мер міста не назвав. Іншої інформації про інцидент також немає, але перед цим в місті та області оголошувалася повітряна тривога.
Оновлено 21:10.
Пізніше Терехов повідомив, що інформація про пораненого підтвердилася. Ним виявився цивільний.
"Стан середньої важкості, постраждали ноги від уламків", - уточнив мер міста.
Оновлено 21:20.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждалому 19 років. Його госпіталізували.
"На цю хвилину є інформація про одного пораненого - цивільний чоловік 19 років госпіталізований до медичної установи, медики надають всю необхідну допомогу", - розповів Синєгубов в Telegram-каналі.
Обстріли Харкова
Як відомо, Харків потерпає від російських обстрілів, оскільки розташований близько до кордону з РФ. Росіяни б'ють по місту системами С-300, ударними дронами, а також керованими авіабомбами.
В одному зі своїх інтерв'ю міський голова Терехов заявив, що Харків ризикує стати другим Алеппо, якщо Захід не допоможе Україні посилити свою протиповітряну оборону.
Що Росія зробила з Алеппо і як Харкову уникнути долі сирійського міста - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.