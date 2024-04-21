У Харкові пролунав вибух на околиці, є постраждалий

У Харкові пролунав вибух, ввечері 21 квітня. Попередньо, відомо про одного постраждалого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові було чутно вибух. Попередньо - на околиці міста. За інформацією, що потребує уточнення, є мінімум один постраждалий", - розповів міський голова у своєму Telegram-каналі.

Причин вибуху, який чули в Харкові, мер міста не назвав. Іншої інформації про інцидент також немає, але перед цим в місті та області оголошувалася повітряна тривога.

Оновлено 21:10.

Пізніше Терехов повідомив, що інформація про пораненого підтвердилася. Ним виявився цивільний.

"Стан середньої важкості, постраждали ноги від уламків", - уточнив мер міста.

Оновлено 21:20.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждалому 19 років. Його госпіталізували.

"На цю хвилину є інформація про одного пораненого - цивільний чоловік 19 років госпіталізований до медичної установи, медики надають всю необхідну допомогу", - розповів Синєгубов в Telegram-каналі.