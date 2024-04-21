ua en ru
Нд, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові пролунав вибух на околиці, є постраждалий

Харків, Неділя 21 квітня 2024 21:03
UA EN RU
У Харкові пролунав вибух на околиці, є постраждалий Фото: у Харкові чули вибух (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Харкові пролунав вибух, ввечері 21 квітня. Попередньо, відомо про одного постраждалого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові було чутно вибух. Попередньо - на околиці міста. За інформацією, що потребує уточнення, є мінімум один постраждалий", - розповів міський голова у своєму Telegram-каналі.

Причин вибуху, який чули в Харкові, мер міста не назвав. Іншої інформації про інцидент також немає, але перед цим в місті та області оголошувалася повітряна тривога.

Оновлено 21:10.

Пізніше Терехов повідомив, що інформація про пораненого підтвердилася. Ним виявився цивільний.

"Стан середньої важкості, постраждали ноги від уламків", - уточнив мер міста.

Оновлено 21:20.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждалому 19 років. Його госпіталізували.

"На цю хвилину є інформація про одного пораненого - цивільний чоловік 19 років госпіталізований до медичної установи, медики надають всю необхідну допомогу", - розповів Синєгубов в Telegram-каналі.

Обстріли Харкова

Як відомо, Харків потерпає від російських обстрілів, оскільки розташований близько до кордону з РФ. Росіяни б'ють по місту системами С-300, ударними дронами, а також керованими авіабомбами.

В одному зі своїх інтерв'ю міський голова Терехов заявив, що Харків ризикує стати другим Алеппо, якщо Захід не допоможе Україні посилити свою протиповітряну оборону.

Що Росія зробила з Алеппо і як Харкову уникнути долі сирійського міста - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор Терехов Харків Війна Росії проти України Обстріл Харкова
NEWS
Росія хоче до 9 травня захопити Часів Яр, а в червні почати контрнаступ, - Зеленський
Росія хоче до 9 травня захопити Часів Яр, а в червні почати контрнаступ, - Зеленський
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил