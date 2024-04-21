В Харькове раздался взрыв на окраине, есть пострадавший
В Харькове раздался взрыв, вечером 21 апреля. Предварительно, известно об одном пострадавшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
"В Харькове был слышен взрыв. Предварительно - на окраине города. По информации, нуждающейся в уточнении, есть минимум один пострадавший", - рассказал городской голова в своем Telegram-канале.
Причин взрыва, который слышали в Харькове, мэр города не назвал. Другой информации об инциденте тоже нет, но перед этим в городе и области объявлялась воздушная тревога.
Обновлено 21:10.
Позже Терехов сообщил, что информация о раненом подтвердилась. Им оказался гражданский.
"Состояние средней тяжести, пострадали ноги от осколков", - уточнил мэр города.
Обновлено 21:20.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадавшему 19 лет. Его госпитализировали.
"На эту минуту есть информация об одном раненом - гражданский мужчина 19 лет госпитализирован в медицинское учреждение, медики оказывают всю необходимую помощь", - рассказал Синегубов в Telegram-канале.
Обстрелы Харькова
Как известно, Харьков постоянно подвергается российским обстрелам, поскольку расположен близко к границе с РФ. Россияне бьют по городу системами С-300, ударными дронами, а также управляемыми авиабомбами.
В одном из своих интервью городской голова Терехов заявил, что Харьков рискует стать вторым Алеппо, если Запад не поможет Украине усилить свою противовоздушную оборону.
Что Россия сделала с Алеппо и как Харькову избежать судьбы сирийского города - читайте в материале РБК-Украина.
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