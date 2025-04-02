У Харкові пролунали вибухи, місто знову під атакою "Шахедів"

Обстріли Харкова

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 квітня, атакували Харків ударним дроном "Молнія". Він влучив по багатоповерхівці. У Київському районі міста пошкоджено три багатоповерхівки, вибито 122 вікна.

Внаслідок атаки постраждало п'ятеро людей, серед них дитина.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, березень став найважчим місяцем для міста з початку року. Подвоїлися російські атаки та масштаби руйнувань.

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