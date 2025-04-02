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У Харкові пролунали вибухи, місто знову під атакою "Шахедів"

Фото: Харків під атакою "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові ввечері середи, 2 квітня, пролунали вибухи. Місто вдруге за день перебуває під атакою російських ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові вибух - місто знову під атакою "Шахедів", - повідомив Терехов.

За його словами, попередньо удар було здійснено по приватному сектору Київського району. Інформація потребує уточнення.  

"Ще група ударних безпілотників прямує на Харків. Будьте обережні", - додав мер.

Пізніше Терехов повідомив про ще один вибух.

За словами глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, у місті пролунала серія вибухів.

Оновлено 22:29

Як повідомив Терехов, за останні сорок хвилин ворог наніс 14 ударів по місту Харкову.

Оновлено 22:52

У Київському районі Харкова зафіксовані влучання безпілотника типу "Шахед". Є загорання на місці прильотів. 

Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 квітня, атакували Харків ударним дроном "Молнія". Він влучив по багатоповерхівці. У Київському районі міста пошкоджено три багатоповерхівки, вибито 122 вікна.

Внаслідок атаки постраждало п'ятеро людей, серед них дитина.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, березень став найважчим місяцем для міста з початку року. Подвоїлися російські атаки та масштаби руйнувань.

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