В Харькове прогремели взрывы, город снова под атакой "Шахедов"

Обстрелы Харькова

Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 апреля, атаковали Харьков ударным дроном "Молния". Он попал по многоэтажке. В Киевском районе города повреждены три многоэтажки, выбито 122 окна.

В результате атаки пострадали пять человек, среди них ребенок.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, март стал самым тяжелым месяцем для города с начала года. Удвоились российские атаки и масштабы разрушений.

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