В Харкові пролунав вибух: місто під обстрілом

"Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте в укриттях", - повідомив глава ОВА.

Терехов також зауважив, що у Харкові було чутно вибух, та закликав харків'ян бути обережними.

Нагадаємо, що ще за 20 хв до вибуху в місті була оголошена повітряна тривога. Наразі ж карта повітряних тривог виглядає наступним чином.