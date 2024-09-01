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В Харкові пролунав вибух: місто під обстрілом

Фото: росіяни атакують Харків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові знову атакують Харків. В місті надвечір вчергове пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте в укриттях", - повідомив глава ОВА.

Терехов також зауважив, що у Харкові було чутно вибух, та закликав харків'ян бути обережними.

Нагадаємо, що ще за 20 хв до вибуху в місті була оголошена повітряна тривога. Наразі ж карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що російські війська майже щоденно обстрілюють місто. Зокрема лише сьогодні вранці окупанти здійснили масштабний удар по Харкову.

Під ворожим ударом опинились торгові центри, Палац спорту, "Нова пошта". В результаті ворожого удару в місті багато постраждалих. Найменшому з них лише три місяці.

Детальніше про наслідки ворожої агресії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти УкраїниХарків