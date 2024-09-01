В Харькове раздался взрыв: город под обстрелом

Обстрелы Харькова

Напомним, что российские войска почти ежедневно обстреливают город. В частности, только сегодня утром оккупанты нанесли масштабный удар по Харькову.

Под вражеским ударом оказались торговые центры, Дворец спорта, Новая почта. В результате вражеского удара в городе много пострадавших. Младшему из них всего три месяца.

Детальнее о последствиях враждебной агрессии, можно узнать в материале РБК-Украина.

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