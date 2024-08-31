UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Харкові пролунав вибух, місто під обстрілом

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Надвечір 31 серпня в Харкові пролунав вибух. Військова адміністрація заявила про ворожий обстріл в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову.

"Вибух у місті. Будьте обережні", - зазначив Терехов.

Нагадаємо, що станом на 22:41 в місті вже понад 10 хв, як оголошена повітряна тривога.

Карта тривога станом на зараз виглядає так:

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що вчора, 30 серпня, російські військові масово атакували Харків. Одразу на п'яти локаціях міста було зафіксовано влучання ворожих снарядів.

Військові РФ спеціально завдали удару по цивільному житловому сектору міста.

Станом на сьогодні відомо про понад 90 постраждалих та шістьох загиблих після обстрілу Харкова. Від ворожого удару загинула дитина, а серед поранених понад 20 неповнолітніх.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниОкупанти