В Харкові пролунав вибух, місто під обстрілом

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що вчора, 30 серпня, російські військові масово атакували Харків. Одразу на п'яти локаціях міста було зафіксовано влучання ворожих снарядів.

Військові РФ спеціально завдали удару по цивільному житловому сектору міста.

Станом на сьогодні відомо про понад 90 постраждалих та шістьох загиблих після обстрілу Харкова. Від ворожого удару загинула дитина, а серед поранених понад 20 неповнолітніх.

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