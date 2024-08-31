В Харькове раздался взрыв, город под обстрелом

Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову.

"Взрыв в городе. Будьте осторожны", - отметил Терехов.

Напомним, что по состоянию на 22.41 в городе уже более 10 мин, как объявлена воздушная тревога.

Карта тревога по состоянию на сейчас выглядит так: