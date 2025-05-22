У Харкові пролунав вибух: місто атакують дрони

У Харкові в ніч на 22 травня пролунав вибух. Росіяни атакують місто ударними дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
"У місті пролунав вибух! Харків під атакою ворожих БПЛА. Будьте обережні", - йдеться у повідомленні о 01:30.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в області було зафіксовано ворожі безпілотники.
Оновлено о 01:43
Терехов згодом відкоригував пост, прибравши фразу, що місто під атакою дронів.
Станом на 01:37 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Полтавській , Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, в ніч на 21 травня Росія запустила по Україні 76 дронів Shahed БпЛА-імітаторів різних типів. Станом на ранок сили ППО збили 63 безпілотники.
Водночас унаслідок ворожої атаки постраждали Харківська та Сумська області.
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