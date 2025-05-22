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В Харькове прогремел взрыв: город атакуют дроны: город атакуют дроны

Фото: военные фиксировали в Харьковской области дроны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Харькове в ночь на 22 мая прогремел взрыв. Россияне атакуют город ударными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В городе прогремел взрыв! Харьков под атакой вражеских БПЛА. Будьте осторожны", - говорится в сообщении в 01:30.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали, что в области были зафиксированы вражеские беспилотники.

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