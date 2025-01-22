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В Харкові пролунав вибух, мер попередив про "Шахеди"

Фото: у Харкові пролунав вибух 22 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові пролунав вибух 22 січня. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови ОВА Олега Синєгубова, Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові було чутно вибух. У небі над містом ще можуть бути шахеди. Будьте обережні", - розповів Терехов.

Є падіння уламків дрона

За попередніми даними, уламки ворожого "Шахеда" зафіксували у Холодногірському районі. 

"Ще один удар зафіксували за межами міста.  На цю хвилину (21:17, - ред) - без постраждалих", - констатував Синєгубов.

Повітряна тривога в Україні

Наразі повітряна тривога оголошена в низці областей, охоплюючи половину території країни. Зокрема, звук тривоги лунає у Харкові і області. У Повітряних силах вже попередили про групи російських дронів, які рухаються різними напрямками з Харківської області:

  • ударні БпЛА на Харківщині - курс західний;
  • ударні БпЛА на Харківщині - курс на Дніпропетровщину;
  • нова група ударних БпЛА на півдні Харківщини - напрямок південно західний;
  • ударні БпЛА на півдні Харківщини - курс північно-західний;
  •  ударні БпЛА на Харківщині - в напрямку Полтавщини.

Повітряна тривога в Україні (t.me/alarmukraine)

Як повідомлялося раніше, увечері 22 січня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу балістики.

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