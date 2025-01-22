В Харкові пролунав вибух, мер попередив про "Шахеди"

"У Харкові було чутно вибух. У небі над містом ще можуть бути шахеди. Будьте обережні", - розповів Терехов.

Є падіння уламків дрона

За попередніми даними, уламки ворожого "Шахеда" зафіксували у Холодногірському районі.

"Ще один удар зафіксували за межами міста. На цю хвилину (21:17, - ред) - без постраждалих", - констатував Синєгубов.

Повітряна тривога в Україні

Наразі повітряна тривога оголошена в низці областей, охоплюючи половину території країни. Зокрема, звук тривоги лунає у Харкові і області. У Повітряних силах вже попередили про групи російських дронів, які рухаються різними напрямками з Харківської області:

ударні БпЛА на Харківщині - курс західний;

ударні БпЛА на Харківщині - курс на Дніпропетровщину;

нова група ударних БпЛА на півдні Харківщини - напрямок південно західний;

ударні БпЛА на півдні Харківщини - курс північно-західний;

ударні БпЛА на Харківщині - в напрямку Полтавщини.

Повітряна тривога в Україні (t.me/alarmukraine)