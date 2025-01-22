Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві та низці областей України ввечері 22 січня оголосили повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили в Повітряних силах. Військові також попередили про швидкісну ціль на півночі Чернігівської області, курсом на захід. Карта повітряних тривог станом на 17:16 Оновлено 17:31 В Україні відбій повітряної тривоги через загрозу балістики.