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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики

Середа 22 січня 2025 17:16
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та низці областей України ввечері 22 січня оголосили повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили в Повітряних силах.

Військові також попередили про швидкісну ціль на півночі Чернігівської області, курсом на захід.

Карта повітряних тривог станом на 17:16

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики

Оновлено 17:31

В Україні відбій повітряної тривоги через загрозу балістики.

Обстріл України 22 січня

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 22 січня випустили по Україні 99 дронів з шести напрямків.

Окупанти випустили дрони по Україні з шести напрямків, а саме Чауда (Крим), Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (Росія).

Станом на 10:00 Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 65 дронів. Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 30 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях.

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