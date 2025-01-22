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В Харькове прогремел взрыв, мэр предупредил о "Шахедах"

Фото: в Харькове прогремел взрыв 22 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове прогремел взрыв 22 января. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Олега Синегубова, Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове был слышен взрыв. В небе над городом еще могут быть шахеты. Будьте осторожны", - рассказал Терехов.

Есть падение обломков дрона

По предварительным данным, обломки вражеского "Шахеда" зафиксировали в Холодногорском районе. 

"Еще один удар зафиксировали за пределами города.  На эту минуту (21:17, - ред) - без пострадавших", - констатировал Синегубов.

Воздушная тревога в Украине

Сейчас воздушная тревога объявлена в ряде областей, охватывая половину территории страны. В частности, звук тревоги раздается в Харькове и области. В Воздушных силах уже предупредили о группах российских дронов, которые движутся в разных направлениях с Харьковской области:

  • ударные БпЛА на Харьковщине - курс западный;
  • ударные БпЛА на Харьковщине - курс на Днепропетровщину;
  • новая группа ударных БпЛА на юге Харьковщины - направление юго-западное;
  • ударные БпЛА на юге Харьковщины - курс северо-западный;
  •  ударные БпЛА на Харьковщине - в направлении Полтавщины.

Воздушная тревога в Украине (t.me/alarmukraine)

Как сообщалось ранее, вечером 22 января в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Военные предупреждали об угрозе баллистики.

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