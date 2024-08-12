У Харкові пролунали вибухи

У Харкові ввечері понеділка, 12 серпня, пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, офіційної інформації щодо причин та наслідків вибухів наразі немає.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.
Російські окупанти постійно обстрілюють населені пункти Харківської області. Так, 9 серпня загарбники вдарили по Харкову, був пошкоджений заклад освіти.
Того ж дня житлові квартали Куп'янська та прилеглих населених пунктів опинилися під ударом ворога. Внаслідок обстрілу є постраждалі.
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