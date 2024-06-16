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У Харкові пролунав вибух

Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Харкові пролунав вибух. Місцева влада каже про можливий удар КАБом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові було чутно вибух. Інформація щодо місця удару КАБом уточнюється - чи це передмістя, чи околиця Харкова", - написав Терехов.

Перед цим Повітряні Сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. 

У Харківській області було оголошено повітряну тривогу. 

Оновлено о 00:53. За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, удар росіян прийшовся по Київському району Харкова.

Пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу. Інформація про постраждалих не надходила.

Огляд місця події триває.

Нагадаємо, 9 червня російські війська атакували Харків керованою авіаційною бомбою. Було зафіксовано влучання в житлову забудову міста.

Наприкінці травня Інститут вивчення війни заявляв, що Росія буде обстрілювати Харків, доки Захід не дозволить ЗСУ бити по її території

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