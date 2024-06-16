У Харкові пролунав вибух. Місцева влада каже про можливий удар КАБом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
"У Харкові було чутно вибух. Інформація щодо місця удару КАБом уточнюється - чи це передмістя, чи околиця Харкова", - написав Терехов.
Перед цим Повітряні Сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
У Харківській області було оголошено повітряну тривогу.
Оновлено о 00:53. За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, удар росіян прийшовся по Київському району Харкова.
Пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу. Інформація про постраждалих не надходила.
Огляд місця події триває.
Нагадаємо, 9 червня російські війська атакували Харків керованою авіаційною бомбою. Було зафіксовано влучання в житлову забудову міста.
Наприкінці травня Інститут вивчення війни заявляв, що Росія буде обстрілювати Харків, доки Захід не дозволить ЗСУ бити по її території
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