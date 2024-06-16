В Харькове раздался взрыв

Напомним, 9 июня российские войска атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой. Было зафиксировано попадание в жилую застройку города.

В конце мая Институт изучения войны заявлял, что Россия будет обстреливать Харьков, пока Запад не позволит ВСУ бить по ее территории.

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