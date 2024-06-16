RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове раздался взрыв

Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

В Харькове раздался взрыв. Местные власти говорят о возможном ударе КАБом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова .

"В Харькове был слышен взрыв. Информация о месте удара КАБом уточняется - это пригород, или окрестность Харькова", - написал Терехов.

Перед этим Воздушные Силы ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, 9 июня российские войска атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой. Было зафиксировано попадание в жилую застройку города.

В конце мая Институт изучения войны заявлял, что Россия будет обстреливать Харьков, пока Запад не позволит ВСУ бить по ее территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеХарьков