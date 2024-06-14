У Харкові пролунав вибух

У Харкові було чути вибух у ніч проти 14 червня. В цей час в області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
Вибух в районі Харкова прогримів близько 00:16.
Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про фіксацію дронів-камікадзе ворога у Харківській області, які прямували курсом на північний захід в напрямку Полтавської області.
Зазначимо, що представники влади міста Харкова та області поки не коментували дані щодо вибуху, який було чути в облцентрі.
Раніше повідомлялося, що в кількох областях України ввечері 13 червня була оголошена повітряна тривога через запущені російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед".
Додамо, що в пабліках також писали про роботу протиповітряної оборони у різних регіонах.
Крім того, у Повітряних силах повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників (4 борти) Ту-22М3 та (5 бортів) Ту-95 МС на території країни-агресора, зокрема в районі Тамбова та з Оленегорська.
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