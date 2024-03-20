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У Харкові пролунав вибух: "приліт" в одному з районів, під завалами можуть бути люди

Фото: у Харкові пролунав вибух 20 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові 20 березня пролунав вибух, вже зафіксовано "приліт" в одному з районів. Під завалами можуть бути люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Харкові чутно вибух", - написав Терехов.

Є "приліт", під завалами можуть бути люди

Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова.

"Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби. Інформація уточнюється", - розповів Синєгубов.

Можливі повторні удари

Водночас Синєгубов не виключив повторних ударів по Харкову. За даними на 13:17 повітряна тривога у Харківській області триває.

"Окупанти можуть завдавати повторних ударів. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях до відбою тривоги!" - застеріг голова ОВА.

Повітряна тривога в Україні

На даний момент в Україні оголошено у кількох областях – Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, повітряна тривога у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації.

"Західніше Харкова - розвідувальний БпЛА (тип не визначено)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, о 12.23, в ряді регіонів України, а також у Києві оголосили повітряну тривогу. Тоді попереджали про ракетну небезпеку.

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