У Харкові пролунав вибух: "приліт" в одному з районів, під завалами можуть бути люди

У Харкові 20 березня пролунав вибух, вже зафіксовано "приліт" в одному з районів. Під завалами можуть бути люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У Харкові чутно вибух", - написав Терехов.
Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова.
"Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби. Інформація уточнюється", - розповів Синєгубов.
Водночас Синєгубов не виключив повторних ударів по Харкову. За даними на 13:17 повітряна тривога у Харківській області триває.
"Окупанти можуть завдавати повторних ударів. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях до відбою тривоги!" - застеріг голова ОВА.
На даний момент в Україні оголошено у кількох областях – Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області.
За даними Повітряних сил ЗСУ, повітряна тривога у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації.
"Західніше Харкова - розвідувальний БпЛА (тип не визначено)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, о 12.23, в ряді регіонів України, а також у Києві оголосили повітряну тривогу. Тоді попереджали про ракетну небезпеку.
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