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В Харькове прогремел взрыв

Фото: в Харькове прогремел взрыв 20 марта
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове 20 марта прогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове слышен взрыв", - написал он.

Воздушная тревога в Украине

На данный момент в Украине объявлена в нескольких областях - Черниговская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области. 

По данным Воздушных сил ВСУ, воздушная тревога в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях связана с активностью вражеской тактической авиации.

"Западнее Харькова - разведывательный БпЛА (тип не определен)", - говорится в сообщении.

 

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