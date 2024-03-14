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У Харкові пролунав вибух

Фото: у Харкові пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух у Харкові пролунав у четвер, 14 березня. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Як зазначають у мережі, вибух пролунав, ймовірно, за межами Харкова, але його також чули у місті.

Додамо, що повітряну тривогу у Харківській області оголосили об 11:30. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістичним озброєнням з північного сходу. Тому жителів закликали перейти в укриття.

Крім того, близько 12:40 по всій країні оголосили повітряну тривогу через зліт Міг-31К з аеродрому "Моздок" у Росії. МіГ-31К - це літак-носій аеробалістичних ракет "Кинджал", які є важкою ціллю для української ППО.

Обстріли Харкова та області

Цієї ночі у Харкові лунали вибухи, оскільки росіяни обстрілювали місто. Окупанти випустили ракети С-300, зафіксовані "прильоти".

Також в ніч на 14 березня в Харкові впав ворожий "Шахед", наслідки інциденту поки невідомі.

Російська армія цієї ночі здійснила масовий обстріл дронами Харківської області. Під ударом була телевізійна інфраструктура регіону. У кількох районах області перебої з теле- та радіосигналом через удари російських безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХарківВибухВійна в УкраїніПовітряна тривога