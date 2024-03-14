RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове прогремел взрыв

Фото: в Харькове прогремел взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв в Харькове прогремел в четверг, 14 марта. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечают в сети, взрыв прогремел, вероятно, за пределами Харькова, но его также слышали в городе.

Добавим, что воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 11:30. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистическим вооружением с северо-востока. Поэтому жителей призывали перейти в укрытие.

Кроме того, около 12:40 по всей стране объявили воздушную тревогу из-за взлета Миг-31К с аэродрома "Моздок" в России. МиГ-31К - это самолет-носитель аэробалистических ракет "Кинжал", которые являются тяжелой целью для украинской ПВО.

Обстрелы Харькова и области

Этой ночью в Харькове были слышны взрывы, поскольку россияне обстреливали город. Оккупанты выпустили ракеты С-300, зафиксированы "прилеты".

Также в ночь на 14 марта в Харькове упал вражеский "Шахед", последствия инцидента пока неизвестны.

Российская армия этой ночью осуществила массовый обстрел дронами Харьковской области. Под ударом была телевизионная инфраструктура региона. В нескольких районах области перебои с теле- и радиосигналом из-за ударов российских беспилотников.

 

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВзрывВойна в УкраинеВоздушная тревога