У Харкові пролунали вибухи

Наразі відомо про два вибухи у місті.

Зазначимо, зараз у Харківській області оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів у бік Харкова.

"Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. "Шахеди". Під ударом цивільна інфраструктура", - повідомив мер міста Ігор Терехов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про вибухи в Одесі.

Атака дронів по Україні

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 16 ударних дронів типу "Шахед". Наша протиповітряна оборона збила 10 безпілотників. ППО працювала у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Відомо, що у Харківській області були "прильоти". Внаслідок атаки горіли готель та ресторан, а також автомобілі. Постраждав охоронець, йому надали медичну допомогу на місці.

Як повідомила Харківська ОВА, у регіоні внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля комплексу відпочинку, їдальня.

Також у Миколаївській області був удар по агропідприємству.