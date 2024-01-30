У Харкові пролунав вибух

"У Харкові вибух. Будьте обережні", - написав Терехов.

Зазначимо, наразі по всій території України масштабна оголошена повітряна тривога через зліт російського винищувача МіГ-31К.

В ефірі телемарафону мер Харкова повідомив, що вибух був один.

"Зараз уточнюємо де це було, бо він тільки що пролунав. Поки що немає ніяких деталей", - зазначив Терехов.

Оновлено 12:45

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксоване влучання в області. На цю хвилину без постраждалих. Деталі встановлюються.

За інформацією Терехова, "приліт" зафіксований у близькому передмісті Харкова. У самому місті влучання не було.

Нічна атака по Україні 30 січня

Російські терористи у ніч на 30 січня запустили по Україні 35 дронів-камікадзе Shahed та дві керовані ракети С-300.

Силами та засобами ППО було знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Частину ударних БПЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.