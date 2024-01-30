В Харькове раздался взрыв

"В Харькове взрыв. Будьте осторожны", - написал Терехов.

Отметим, что по всей территории Украины масштабная объявленная воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.

В эфире телемарафона мэр Харькова сообщил, что взрыв был один.

"Сейчас уточняем, где это было, потому что он только что прозвучал. Пока нет никаких деталей", - отметил Терехов.

Ночная атака по Украине 30 января

Российские террористы в ночь на 30 января запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300.

Силами и средствами ПВО было уничтожено 15 вражеских БПЛА в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

Часть ударных БПЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты на линии фронта и государственной границы с РФ.