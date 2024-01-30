В Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги днем 30 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
"В Харькове взрыв. Будьте осторожны", - написал Терехов.
Отметим, что по всей территории Украины масштабная объявленная воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.
В эфире телемарафона мэр Харькова сообщил, что взрыв был один.
"Сейчас уточняем, где это было, потому что он только что прозвучал. Пока нет никаких деталей", - отметил Терехов.
Российские террористы в ночь на 30 января запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300.
Силами и средствами ПВО было уничтожено 15 вражеских БПЛА в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.
Часть ударных БПЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты на линии фронта и государственной границы с РФ.
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