У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги вдень 30 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.
"У Харкові вибух. Будьте обережні", - написав Терехов.
Зазначимо, наразі по всій території України масштабна оголошена повітряна тривога через зліт російського винищувача МіГ-31К.
В ефірі телемарафону мер Харкова повідомив, що вибух був один.
"Зараз уточнюємо де це було, бо він тільки що пролунав. Поки що немає ніяких деталей", - зазначив Терехов.
Оновлено 12:45
Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксоване влучання в області. На цю хвилину без постраждалих. Деталі встановлюються.
За інформацією Терехова, "приліт" зафіксований у близькому передмісті Харкова. У самому місті влучання не було.
Нічна атака по Україні 30 січня
Російські терористи у ніч на 30 січня запустили по Україні 35 дронів-камікадзе Shahed та дві керовані ракети С-300.
Силами та засобами ППО було знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.
Частину ударних БПЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.
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