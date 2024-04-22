ua en ru
Пн, 22 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові пролунав гучний вибух

Харків, Понеділок 22 квітня 2024 16:45
UA EN RU
У Харкові пролунав гучний вибух Архівне фото: у Харкові пролунав гучний вибух (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

У Харкові сьогодні вдень, 22 квітня, пролунав гучний вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на харківського міського голову Ігоря Терехова і поліцію Харківської області.

За словами мера, у місті дуже голосно. Терехов закликав людей бути обережними.

Також про гучний вибух повідомили в поліції і закликали не залишати укриття до відбою тривоги.

Більше жодних деталей з приводу гучного вибуху поки що не повідомляється.

Куди вдарили росіяни

Терехов повідомив, що окупанти цілили по інфраструктурному об'єкту. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Удари по Харкову

Росія останнім часом збільшила кількість обстрілів Харкова і б'є по місту ракетами, а також авіаційними бомбами. В обласному центрі серйозно пошкоджена критична інфраструктура, про що раніше розповідав Терехов.

Він в інтерв'ю The Guardian розповів, що Харків ризикує стати другим Алеппо, якщо американські політики не проголосують за нову військову допомогу, щоб допомогти Україні отримати протиповітряну оборону.

Докладніше про те, що Росія зробила з Алеппо і що з містом зараз - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Харків Війна в Україні
NEWS
Про важкий період для України, новий "прогноз" та Telegram: головне з інтервʼю Буданова
Про важкий період для України, новий "прогноз" та Telegram: головне з інтервʼю Буданова
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил