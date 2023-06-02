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У Харкові пролунали звуки вибухів

Фото: Харків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Харкові сьогодні, 2 червня, пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Харкові чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

У місті та області оголосили повітряну тривогу. Звуки вибухів чули жителі Чугуївського району.

Наслідки обстрілу

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що було зафіксовано приліт двох ракет, попередньо С-300, в лісовий масив Зміївської громади Чугуївського району.

"Попередньо, без масштабних руйнувань та постраждалих. Інформація уточнюється", - написав глава області.

Ситуація у Харкові

Російська армія з початку повномасштабної війни обстрілює Харків, місто часто потерпає від ударів через свою близькість до кордону з РФ. Ворог атакує місто ракетами, часто зенітними С-300, які летять по балістичній траєкторії.

Однак життя у Харкові продовжує налагоджуватися. У місті хочуть запровадити комбінований формат навчання у школах з нового навчального року.

"Я хочу, щоб 1 вересня наші діти почали навчання в комбінованому режимі, особливо першокласники. Це дуже важливо, бо вони повинні навчитися писати, читати, а онлайн це зробити неможливо. Крім того, вони мають бути соціалізовані", - сказав Харківський міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, вчора росіяни вже обстрілювали Харків. Внаслідок удару по місту постраждала 63-річна жінка.

Сьогодні автомобіль підірвався на вибуховому пристрої. Внаслідок чого загинула жінка, троє дітей отримали поранення.

Також нещодавно російська диверсійно-розвідувальної групи, що намагалася проникнути в Харківську область, відійшла з втратами.

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