У Харкові пролунали звуки вибухів

"У Харкові чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

У місті та області оголосили повітряну тривогу. Звуки вибухів чули жителі Чугуївського району.

Наслідки обстрілу

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що було зафіксовано приліт двох ракет, попередньо С-300, в лісовий масив Зміївської громади Чугуївського району.

"Попередньо, без масштабних руйнувань та постраждалих. Інформація уточнюється", - написав глава області.

Ситуація у Харкові

Російська армія з початку повномасштабної війни обстрілює Харків, місто часто потерпає від ударів через свою близькість до кордону з РФ. Ворог атакує місто ракетами, часто зенітними С-300, які летять по балістичній траєкторії.

Однак життя у Харкові продовжує налагоджуватися. У місті хочуть запровадити комбінований формат навчання у школах з нового навчального року.

"Я хочу, щоб 1 вересня наші діти почали навчання в комбінованому режимі, особливо першокласники. Це дуже важливо, бо вони повинні навчитися писати, читати, а онлайн це зробити неможливо. Крім того, вони мають бути соціалізовані", - сказав Харківський міський голова Ігор Терехов.