В Харькове раздались звуки взрывов

"В Харькове слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

В городе и области была объявлена воздушная тревога. Звуки взрывов слышали жители Чугуевского района.

Ситуация в Харькове

Российская армия с начала полномасштабной войны обстреливает Харьков, город часто страдает от ударов из-за своей близости к границе с РФ. Враг атакует город ракетами, часто зенитными С-300, летящими по баллистической траектории.

Однако жизнь в Харькове продолжает налаживаться. В городе хотят ввести комбинированный формат обучения в школах с нового учебного года.

"Я хочу, чтобы 1 сентября наши дети начали обучение в комбинированном режиме, особенно первоклассники. Это очень важно, потому что они должны научиться писать, читать, а онлайн это сделать невозможно. Кроме того, они должны быть социализированы", - сказал городской голова. Игорь Терехов.