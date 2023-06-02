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В Харькове раздались звуки взрывов

Фото: Харьков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харькове сегодня, 2 июня, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Харькове слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

В городе и области была объявлена воздушная тревога. Звуки взрывов слышали жители Чугуевского района.

Ситуация в Харькове

Российская армия с начала полномасштабной войны обстреливает Харьков, город часто страдает от ударов из-за своей близости к границе с РФ. Враг атакует город ракетами, часто зенитными С-300, летящими по баллистической траектории.

Однако жизнь в Харькове продолжает налаживаться. В городе хотят ввести комбинированный формат обучения в школах с нового учебного года.

"Я хочу, чтобы 1 сентября наши дети начали обучение в комбинированном режиме, особенно первоклассники. Это очень важно, потому что они должны научиться писать, читать, а онлайн это сделать невозможно. Кроме того, они должны быть социализированы", - сказал городской голова. Игорь Терехов.

Напомним, вчера россияне уже обстреливали Харьков. В результате удара по городу пострадала 63-летняя женщина.

Сегодня автомобиль подорвался на взрывном устройстве. В результате чего погибла женщина, трое детей получили ранения.

Также недавно российская диверсионно-разведывательная группа, пытавшаяся проникнуть в Харьковскую область, отошла с потерями.

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