У Харкові пролунали вибухи: зафіксовано влучання "Шахеду"

Обстріл Харкова

Нагадаємо, що в ніч на 24 січня росіяни теж атакували Харків. За 2,5 години по місту прилетіло 25 російських безпілотників.

Мер Ігор Терехов повідомив, що в результаті ворожої атаки в Індустріальному та Немышлянському районах були пошкоджені житлові будинки.

Також ми писали, що вдень 21 січня ворог теж завдав удару по Харкову. Терехов повідомляв, що було зафіксовано падіння безпілотника в Слобідському районі.