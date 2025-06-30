У Харкові пролунали вибухи на тлі загрози "Шахедів": що відомо

Спочатку про вибухи в місті повідомили місцеві ЗМІ. Пізніше Терехов написав, що ці звуки пролунали за межами міста.

Водночас Синєгубов повідомив, що вибухи було чути в різних районах Харкова.

"У деяких районах Харкова чути вибухи. Інформація з'ясовується", - повідомив він.

Синєгубов попередив, що загроза ударних безпілотників для міста зберігається. У зв'язку з цим він закликав жителів залишатися в безпечних місцях до подальшого повідомлення.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що в Харківській області було зафіксовано проліт "Шахедів".