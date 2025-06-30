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У Харкові пролунали вибухи на тлі загрози "Шахедів": що відомо

Фото: загроза ударів "Шахедів" у Харкові зберігається (facebook.com/sergij.kruk)
Автор: Марія Рагуткіна

У ніч на 30 червня на тлі запуску Росією ударних безпілотників типу "Шахед" у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Спочатку про вибухи в місті повідомили місцеві ЗМІ. Пізніше Терехов написав, що ці звуки пролунали за межами міста.

Водночас Синєгубов повідомив, що вибухи було чути в різних районах Харкова.

"У деяких районах Харкова чути вибухи. Інформація з'ясовується", - повідомив він.

Синєгубов попередив, що загроза ударних безпілотників для міста зберігається. У зв'язку з цим він закликав жителів залишатися в безпечних місцях до подальшого повідомлення.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що в Харківській області було зафіксовано проліт "Шахедів".

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків дронами, а часом застосовують для обстрілів ракети.

У ніч на 25 червня ворог завдав по місту щонайменше 7 ударів дронами типу "Шахед". Було пошкоджено незаселений житловий будинок і виникла пожежа.

28 червня Росія атакувала Харків дронами. Унаслідок обстрілу загорівся приватний будинок.

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