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В Харькове прогремели взрывы на фоне угрозы "Шахедов": что известно

Фото: угроза ударов "Шахедов" в Харькове сохраняется (facebook.com/sergij.kruk)
Автор: Мария Рагуткина

В ночь на 30 июня на фоне запуска Россией ударных беспилотников типа "Шахед" в Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Изначально о взрывах в городе сообщили местные СМИ. Позже Терехов написал, что эти звуки прозвучали за пределами города.

В то же время Синегубов сообщил, что взрывы были слышны в разных районах Харькова.

"В некоторых районах Харькова слышны взрывы. Информация выясняется", - сообщил он.

Синегубов предупредил, что угроза ударних беспилотников для города сохраняется. В связи с этим он призвал жителей оставаться в безопасных местах до дальнейшего уведомления.

В то же время, в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что в Харьковской области был зафиксирован пролет "Шахедов".

Обстрелы Харькова

Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков дронами, а порой применяют для обстрелов ракеты.

В ночь на 25 июня враг нанес по городу минимум 7 ударов дронами типа "Шахед". Был поврежден незаселенный жилой дом и возник пожар.

28 июня Россия атаковала Харьков дронами. В результате обстрела загорелся частный дом.

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