В Харькове прогремели взрывы на фоне угрозы "Шахедов": что известно

Изначально о взрывах в городе сообщили местные СМИ. Позже Терехов написал, что эти звуки прозвучали за пределами города.

В то же время Синегубов сообщил, что взрывы были слышны в разных районах Харькова.

"В некоторых районах Харькова слышны взрывы. Информация выясняется", - сообщил он.

Синегубов предупредил, что угроза ударних беспилотников для города сохраняется. В связи с этим он призвал жителей оставаться в безопасных местах до дальнейшего уведомления.

В то же время, в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что в Харьковской области был зафиксирован пролет "Шахедов".