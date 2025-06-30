ua en ru
Пн, 30 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Харкові пролунали вибухи на тлі загрози "Шахедів": що відомо

Харків, Понеділок 30 червня 2025 01:30
UA EN RU
У Харкові пролунали вибухи на тлі загрози "Шахедів": що відомо Фото: загроза ударів "Шахедів" у Харкові зберігається (facebook.com/sergij.kruk)
Автор: Марія Рагуткіна

У ніч на 30 червня на тлі запуску Росією ударних безпілотників типу "Шахед" у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Спочатку про вибухи в місті повідомили місцеві ЗМІ. Пізніше Терехов написав, що ці звуки пролунали за межами міста.

Водночас Синєгубов повідомив, що вибухи було чути в різних районах Харкова.

"У деяких районах Харкова чути вибухи. Інформація з'ясовується", - повідомив він.

Синєгубов попередив, що загроза ударних безпілотників для міста зберігається. У зв'язку з цим він закликав жителів залишатися в безпечних місцях до подальшого повідомлення.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що в Харківській області було зафіксовано проліт "Шахедів".

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків дронами, а часом застосовують для обстрілів ракети.

У ніч на 25 червня ворог завдав по місту щонайменше 7 ударів дронами типу "Шахед". Було пошкоджено незаселений житловий будинок і виникла пожежа.

28 червня Росія атакувала Харків дронами. Унаслідок обстрілу загорівся приватний будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
В Україні з'явиться новий підрозділ ППО: Ігнат розповів, у чому його особливість
В Україні з'явиться новий підрозділ ППО: Ігнат розповів, у чому його особливість
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу