В Харькове прогремели взрывы на фоне угрозы "Шахедов": что известно
В ночь на 30 июня на фоне запуска Россией ударных беспилотников типа "Шахед" в Харькове прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Изначально о взрывах в городе сообщили местные СМИ. Позже Терехов написал, что эти звуки прозвучали за пределами города.
В то же время Синегубов сообщил, что взрывы были слышны в разных районах Харькова.
"В некоторых районах Харькова слышны взрывы. Информация выясняется", - сообщил он.
Синегубов предупредил, что угроза ударних беспилотников для города сохраняется. В связи с этим он призвал жителей оставаться в безопасных местах до дальнейшего уведомления.
В то же время, в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что в Харьковской области был зафиксирован пролет "Шахедов".
Обстрелы Харькова
Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков дронами, а порой применяют для обстрелов ракеты.
В ночь на 25 июня враг нанес по городу минимум 7 ударов дронами типа "Шахед". Был поврежден незаселенный жилой дом и возник пожар.
28 июня Россия атаковала Харьков дронами. В результате обстрела загорелся частный дом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.