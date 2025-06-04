У Харкові лунають вибухи, місто атакують ракети і дрони росіян

У Харкові було чутно звуки вибухів. Агресор атакував місто ракетами й ударними безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У Харкові чутно кілька вибухів. Місто під атакою ворожих БПЛА. Будьте обережні", - написав Терехов.
Синєгубов також повідомив про потужний вибух у місті.
"Інформація перевіряється. На цю хвилину інформації щодо потерпілих не надходило. Загроза зберігається. Залишайтесь в укриттях до відбою", - написав він.
Синєгубов зазначив, що попередньо, ворожий удар зафіксовано в Новобаварському районі Харкова.
Більш детальна інформація наразі встановлюється.
Ігор Терехов зазначив, що влучання ракет сталося в цивільне підприємство у Новабаварському району. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Синєгубов повідомив про виїзд на місце інциденту екстрених служб.
Мер Терехов повідомив про ще один вибух у Харкові.
"Харків під атакою ворожих БпЛА. Бережіть себе і залишайтеся у безпечних місцях", - зазначив Синєгубов.
Згодом Терехов додав, що кілька ворожих безпілотників прямують у бік Харкова.
"Найближчим часом очікуємо атаки на місто. Будьте обережні!", - написав він.
Міський голова Ігор Терехов повідомив про ще один вибух у Харкові.
Олег Синєгубов повідомив, що в місті пролунала серія вибухів.
"Місто під ударами ворожих безпілотників. Загроза повторних ударів по місту зберігається. Обережно!", - написав він.
Російські військові агресора майже щоночі завдають ударів БпЛА по Харкову та Харківській області.
Так, вдень 3 червня російські військові атакували Харків FPV-дроном.
Крім того, вдень загарбники вдарили по одному з сіл Ізюмського району Харківської області. Загинули двоє людей.
В ніч на 3 червня агресор також масовано обстріляв Харків ударними дронами. Пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільна інфраструктура й автомобілі.
В ніч на 4 червня російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".
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