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РФ атакувала житловий сектор на Харківщині: є жертви, троє постраждалих

Вівторок 03 червня 2025 14:24
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РФ атакувала житловий сектор на Харківщині: є жертви, троє постраждалих Фото: Атка РФ на Харківщину (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ завдала удару у житловий сектор на Харківщині. Внаслідок ударів загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Російські війська завдали ракетних ударів по селу Чистоводівка в Ізюмському районі Харківської області.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє постраждалих.

Фото: Атка РФ на Харківщину (t.me/dsns_telegram)

Як пишуть у ДСНС України, обстріл спричинив пожежі на приватних домоволодіннях.

Для ліквідації наслідків було залучено три відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС.

Атака на Україну

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що мер міста Ігор Терехов повідомляв, на виїзді з Харкова зафіксовано приліт ворожого FPV-дрону.

Станом на цей момент повідомлень про постраждалих не надходило. На місці працюють відповідні служби, деталі уточнюються.

Також, вночі ворог завдав ударів дронами по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Там сталася масштабна пожежа - горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м.

Крім того, через нічну дронову атаку у Чернігові пошкоджено приватні будинки та є жертва. В Одесі пошкоджені багатоповерхівки, а у передмісті Харкова - поштовий термінал.

Війська РФ 3 червня здійснили удар по центру Сум. В результаті атаки загинули три людини, ще близько 25 отримали поранення, серед них четверо дітей та підліток 17 років.

Обстріл стався близько 9 ранку, коли по місту влучилиз РСЗВ дальньої дії. Пошкоджено житлові будинки, медичний заклад і кілька автомобілів, які рухались по дорозі.

Детальніше про обстріл Сум у матеріалі РБК-Україна.

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