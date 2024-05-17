В Харкові пролунали вибухи, росіяни завдають удари

Сьогодні, 17 травня, в Харкові пролунали звуки вибухів. Російські окупанти знову завдають удари по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Синєгубов застеріг містян та повідомив, що російські терористи в черговий раз почали обстріл Харкова.

Ситуація в Харкові

Російські окупанти від повномасштабного вторгнення завдають удари по Харкову та області. Проте від 10 травня ситуація в області загострилась. Окупанти спробували прорвати оборону Збройних сил України по лінії фронту в Харківській області.

Наразі російські військові зайняли кілька населених пунктів, що знаходились в сірій зоні. Водночас майже щоденно під обстрілами знаходиться Вовчанськ. Там почали здійснювати евакуацію цивільного населення. РБК-Україна повідомляло, куди звернутись, якщо вам необхідно евакуюватись.

Детальніше про ситуацію в Харкові та області можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.