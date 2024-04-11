У Харкові пролунали вибухи, росіяни завдають ударів

Російські війська сьогодні, 11 квітня, знову обстрілюють Харків. У місті пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, Telegram-канал мера міста Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
Як зазначають місцеві жителі та влада, у Харкові пролунали декілька вибухів.
Росіяни завдають ударів по місту. За словами голови Харківської ОВА, зафіксовано два "прильоти".
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Карта повітряних тривог станом на 14:30
Російські окупаційні війська останніми днями посилили обстріли Харкова та області. На тлі цього загарбники також почали знову атакувати українську енергетику.
Ситуація у Харкові складна, місто щодня перебуває під обстрілами. Крім того, у Харкові та області діють відключення світла.
Цієї ночі окупанти теж атакували Харків, загарбники завдали щонайменше десять ударів.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 11 квітня повідомив, що сьогодні Рада оборони області розгляне питання про розширення зони примусової евакуації через російські обстріли.
"Ми сьогодні на Раді оборони, у тому числі, будемо розглядати питання щодо можливого розширення (списку, - ред.) населених пунктів, які підпадають під обов'язкову евакуацію і, можливо, навіть обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб", - сказав він.
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