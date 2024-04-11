В Харькове прогремели взрывы, россияне наносят удары

Российские войска сегодня, 11 апреля, снова обстреливают Харьков. В городе прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Telegram-канал мэра города Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Как отмечают местные жители и власти, в Харькове прогремели несколько взрывов.
Россияне наносят удары по городу. По словам главы Харьковской ОВА, зафиксировано два "прилета".
Воздушные силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Карта воздушных тревог по состоянию на 14:30
Российские оккупационные войска в последние дни усилили обстрелы Харькова и области. На фоне этого захватчики тоже начали снова атаковать украинскую энергетику.
Ситуация в Харькове сложная, город каждый день находится под обстрелами. Кроме того, в Харькове и области действуют отключения света.
Этой ночью оккупанты тоже атаковали Харьков, захватчики нанесли по меньшей мере десять ударов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 11 апреля сообщил, что сегодня Совет обороны области рассмотрит вопрос о расширении зоны принудительной эвакуации из-за российских обстрелов.
"Мы сегодня на Совете обороны, в том числе, будем рассматривать вопрос о возможном расширении (списка, - ред.) населенных пунктов, подпадающих под обязательную эвакуацию и, возможно, даже обязательную эвакуацию принудительным способом", - сказал он.
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