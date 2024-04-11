В Харькове прогремели взрывы, россияне наносят удары

Харьков под обстрелами

Российские оккупационные войска в последние дни усилили обстрелы Харькова и области. На фоне этого захватчики тоже начали снова атаковать украинскую энергетику.

Ситуация в Харькове сложная, город каждый день находится под обстрелами. Кроме того, в Харькове и области действуют отключения света.

Этой ночью оккупанты тоже атаковали Харьков, захватчики нанесли по меньшей мере десять ударов.

Эвакуация в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 11 апреля сообщил, что сегодня Совет обороны области рассмотрит вопрос о расширении зоны принудительной эвакуации из-за российских обстрелов.

"Мы сегодня на Совете обороны, в том числе, будем рассматривать вопрос о возможном расширении (списка, - ред.) населенных пунктов, подпадающих под обязательную эвакуацию и, возможно, даже обязательную эвакуацию принудительным способом", - сказал он.

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