У Харкові пролунали вибухи: росіяни атакують місто "Шахедами"

"У місті вибух! Попередньо воррг ударив по Харкову "Шахедом"! У небі ще можуть бути ворожі бойові дрони! Можливі повторні удари - будьте обережні!", - йдеться у повідомленні о 01:54.

Паралельно глава Харківської ОВА Олег Синєгубов теж підтвердив вибух, деякі місцеві канали написали, що було чути вже довгий вибух.

Оновлено о 02:05

Терехов уточнив, що внаслідок спроби атаки РФ по місту, у Шевченківському районі горить автомобілі. Інформації про постраждалих не було.

Синєгубов теж написав, що у Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків дрону.

Оновлено о 02:43

"У Харкові знову вибух - місто атакував ще один ворожий "Шахед"! Попередньо - у Слобідському районі. Деталі уточнюються", - написав Терехов.

Також зазначимо, що перед цим він інформував, що у Шевченківському районі внаслідок першої атаки - постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет, а також горить авто.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:03 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та частині Київської областей.