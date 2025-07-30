В Харькове прогремели взрывы: россияне атакуют город "Шахедами"

"В городе взрыв! Предварительно воррг ударил по Харькову "Шахедом"! В небе еще могут быть вражеские боевые дроны! Возможны повторные удары - будьте осторожны!", - говорится в сообщении в 01:54.

Параллельно глава Харьковской ОГА Олег Синегубов тоже подтвердил взрыв, некоторые местные каналы написали, что был слышен уже длинный взрыв.

Обновлено в 02:05

Терехов уточнил, что в результате попытки атаки РФ по городу, в Шевченковском районе горят автомобили. Информации о пострадавших не было.

Синегубов также написал, что в Шевченковском районе зафиксировано падение обломков дрона.

Обновлено в 02:43

"В Харькове снова взрыв - город атаковал еще один вражеский "Шахед"! Предварительно - в Слободском районе. Детали уточняются", - написал Терехов.

Также отметим, что перед этим он сообщил, что в Шевченковском районе в результате первой атаки пострадали автомойка, остекление многоквартирных домов, супермаркет, а также горит автомобиль.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:03 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и части Киевской областей.