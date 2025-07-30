У Харкові пролунали вибухи: росіяни атакують місто "Шахедами"
Росіяни в ніч на 30 липня атакують Харків "Шахедами". В місті було чути щонайменше один вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
"У місті вибух! Попередньо воррг ударив по Харкову "Шахедом"! У небі ще можуть бути ворожі бойові дрони! Можливі повторні удари - будьте обережні!", - йдеться у повідомленні о 01:54.
Паралельно глава Харківської ОВА Олег Синєгубов теж підтвердив вибух, деякі місцеві канали написали, що було чути вже довгий вибух.
Оновлено о 02:05
Терехов уточнив, що внаслідок спроби атаки РФ по місту, у Шевченківському районі горить автомобілі. Інформації про постраждалих не було.
Синєгубов теж написав, що у Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків дрону.
Оновлено о 02:43
"У Харкові знову вибух - місто атакував ще один ворожий "Шахед"! Попередньо - у Слобідському районі. Деталі уточнюються", - написав Терехов.
Також зазначимо, що перед цим він інформував, що у Шевченківському районі внаслідок першої атаки - постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет, а також горить авто.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:03 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та частині Київської областей.
Обстріли Харкова
Нагадаємо, що російські загарбники регулярно завдають ударів по Харкову, застосовуючи дрони, ракети та керовані авіабомби.
Так, наприклад, в ніч на 20 липня по місту була здійснена комбінована атака. За три години обстрілу ворог завдав по Харкову понад 20 ударів.
В результаті ворожої атаки були пошкоджені будинки, цивільне підприємство, дороги, канатна мережа, а також повідомлялося про постраждалих
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