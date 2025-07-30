В Харькове прогремели взрывы: россияне атакуют город "Шахедами"
Россияне в ночь на 30 июля атакуют Харьков "Шахедами". В городе был слышен по меньшей мере один взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"В городе взрыв! Предварительно воррг ударил по Харькову "Шахедом"! В небе еще могут быть вражеские боевые дроны! Возможны повторные удары - будьте осторожны!", - говорится в сообщении в 01:54.
Параллельно глава Харьковской ОГА Олег Синегубов тоже подтвердил взрыв, некоторые местные каналы написали, что был слышен уже длинный взрыв.
Обновлено в 02:05
Терехов уточнил, что в результате попытки атаки РФ по городу, в Шевченковском районе горят автомобили. Информации о пострадавших не было.
Синегубов также написал, что в Шевченковском районе зафиксировано падение обломков дрона.
Обновлено в 02:43
"В Харькове снова взрыв - город атаковал еще один вражеский "Шахед"! Предварительно - в Слободском районе. Детали уточняются", - написал Терехов.
Также отметим, что перед этим он сообщил, что в Шевченковском районе в результате первой атаки пострадали автомойка, остекление многоквартирных домов, супермаркет, а также горит автомобиль.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:03 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и части Киевской областей.
Обстрелы Харькова
Напомним, что российские захватчики регулярно наносят удары по Харькову применяя дроны, ракеты и управляемые авиабомбы.
Так, например, в ночь на 20 июля по городу была совершена комбинированная атака. За три часа обстрела враг нанес по Харькову более 20 ударов.
В результате вражеской атаки были повреждены дома, гражданское предприятие, дороги, канатная сеть, а также сообщалось о пострадавших.
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