У Харкові вибухи через атаку "Шахедів": кількість постраждалих зросла, є загиблий

"У центрі Харкова вибух. Удар "Шахедом", - йшлося у повідомленні о 20:45.

Через декілька хвилин Терехов поінформував про ще як мінімум два вибухи.

Оновлено о 22:07

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, до росіяни завдали удари по Шевченківському району Харкова. Попередньо, ворог використав БпЛА типу "Шахед".

"На цю хвилину - двоє постраждалих. Служби виїхали на місце влучання", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 21:18

Синєгубов поінформував, що ще один удар зафіксовано у Холодногірському районі. Обійшлося без постраждалих. Станом на цю хвилину профільні служби виїхали на місце влучання.

Оновлено о 21:29

"По попередніх прильотах - є інформація про удари по району житлової забудови. Попередньо є інформація про поранених", - написав Терехов.

Наступним повідомленням він уточнив, що є один загиблий, а також зафіксовано потрапляння у житловий будинок у Шевченківському районі міста.

Оновлено о 21:31

"У Шевченківському районі - влучання ворожого БпЛА в приватний будинок. Одна людина загинула, один - поранений", - повідомив Синєгубов.

Оновлено о 21:34

У Харкові було чути ще один вибух. Мер попередив, що на місто ще заходять дрони.

Оновлено о 21:45

"Кількість постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки збільшилась до десяти людей. Серед них - 16-річні хлопець і дівчина. Також є один загиблий", - уточнив глава Харківської ОВА.

Обновлено о 21:55

"На одному з місць прильотів пожежа, також є поранені, щонайменше один у важкому стані - попередня інформація", - інформуємо Терехов.

Також він уточнив, що за попередньою інформацією, влучання ворожих дронів сталися за шістьма адресами. Кількість поранених зросла до дев'яти, є один загиблий. Зазначимо, ще перед цим глава ОВА інформував, що постраждали десять людей.

Крім того, мер Харкова написав, що в місті зазнали пошкоджень торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад і офісна будівля.

Де оголосили тривогу

Станом на 20:57 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Донецькій, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ інформували, що у Сумському та Чернігівському регіонах було зафіксовано безпілотники.