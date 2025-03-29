У Харкові вибухи через атаку "Шахедів": кількість постраждалих зросла, є загиблий

Ввечері, 29 березня, у Харкові пролунали декілька звуків вибухів на тлі атаки "Шахедами". В місті вже є постраждалі та загиблий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ігоря Терехова.
"У центрі Харкова вибух. Удар "Шахедом", - йшлося у повідомленні о 20:45.
Через декілька хвилин Терехов поінформував про ще як мінімум два вибухи.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, до росіяни завдали удари по Шевченківському району Харкова. Попередньо, ворог використав БпЛА типу "Шахед".
"На цю хвилину - двоє постраждалих. Служби виїхали на місце влучання", - йдеться у повідомленні.
Синєгубов поінформував, що ще один удар зафіксовано у Холодногірському районі. Обійшлося без постраждалих. Станом на цю хвилину профільні служби виїхали на місце влучання.
"По попередніх прильотах - є інформація про удари по району житлової забудови. Попередньо є інформація про поранених", - написав Терехов.
Наступним повідомленням він уточнив, що є один загиблий, а також зафіксовано потрапляння у житловий будинок у Шевченківському районі міста.
"У Шевченківському районі - влучання ворожого БпЛА в приватний будинок. Одна людина загинула, один - поранений", - повідомив Синєгубов.
У Харкові було чути ще один вибух. Мер попередив, що на місто ще заходять дрони.
"Кількість постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки збільшилась до десяти людей. Серед них - 16-річні хлопець і дівчина. Також є один загиблий", - уточнив глава Харківської ОВА.
"На одному з місць прильотів пожежа, також є поранені, щонайменше один у важкому стані - попередня інформація", - інформуємо Терехов.
Також він уточнив, що за попередньою інформацією, влучання ворожих дронів сталися за шістьма адресами. Кількість поранених зросла до дев'яти, є один загиблий. Зазначимо, ще перед цим глава ОВА інформував, що постраждали десять людей.
Крім того, мер Харкова написав, що в місті зазнали пошкоджень торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад і офісна будівля.
Станом на 20:57 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Донецькій, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ інформували, що у Сумському та Чернігівському регіонах було зафіксовано безпілотники.
Нагадаємо, що ввечері в середу, 26 березня, Росія здійснила масований удар дронами по Харкову. До ранку було відомо, що внаслідок атаки постраждали 11 осіб.
Також у Харківській ОВА інформували, що через ворожу атаку було пошкоджено цивільні автомобілі та господарські будівлі.
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