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В Харькове прогремели взрывы: россияне атакуют город дронами

Фото: первый удар был в центре города (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 29 марта, в Харькове раздались несколько звуков взрывов. Враг атакует город "Шахедами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Игоря Терехова.

"В центре Харькова взрыв. Удар "Шахедом", - говорилось в сообщении в 20:45.

Через несколько минут Терехов проинформировал о еще как минимум двух взрывах.

Обновлено в 22:07

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне нанесли удары по Шевченковскому району Харькова. Предварительно, враг использовал БпЛА типа "Шахед".

"На эту минуту - двое пострадавших. Службы выехали на место попадания", - говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 20:57 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Донецкой, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Отметим, что в Воздушных силах ВСУ информировали, что в Сумском и Черниговском регионах были зафиксированы беспилотники.

Напомним, что вечером в среду, 26 марта, Россия совершила массированный удар дронами по Харькову. К утру было известно, что в результате атаки пострадали 11 человек.

Также в Харьковской ОВА информировали, что из-за вражеской атаки были повреждены гражданские автомобили и хозяйственные постройки.

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