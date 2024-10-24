В Харкові пролунали вибухи: росіяни атакують КАБами

"Харків та район: будьте в укриттях! Ворог завдає удари КАБами", - наголосив Синєгубов.

Зауважимо, що повідомлення про повітряну тривогу в області надійшло за 17 хв до вибухів. Карта повітряних тривог станом на 21:18 виглядає так:

За даними "Суспільного", в результаті ворожої атаки була обстріляна територія Малоданилівської громади.

Її керівник Олександр Гололобов повідомив, що наразі в громаді відсутнє електропостачання, але інформації про постраждалих наразі немає.

Оновлено о 21:32.

Синєгубов повідомив, що о 21:11 окупанти завдали удар по с. Черкаська Лозова Харківського району. Внаслідок влучання горить трава на відкритій території.