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В Харкові пролунали вибухи: росіяни атакують КАБами

Фото: росіяни атакують Харків (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові атакували Харків сьогодні, 24 жовтня. В місті було чути серію вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова та "Суспільне".

"Харків та район: будьте в укриттях! Ворог завдає удари КАБами", - наголосив Синєгубов.

Зауважимо, що повідомлення про повітряну тривогу в області надійшло за 17 хв до вибухів. Карта повітряних тривог станом на 21:18 виглядає так:

За даними "Суспільного", в результаті ворожої атаки була обстріляна територія Малоданилівської громади.

Її керівник Олександр Гололобов повідомив, що наразі в громаді відсутнє електропостачання, але інформації про постраждалих наразі немає.

Оновлено о 21:32.

Синєгубов повідомив, що о 21:11 окупанти завдали удар по с. Черкаська Лозова Харківського району. Внаслідок влучання горить трава на відкритій території. 

Нагадаємо, що раніше сьогодні російські війська вдарили поряд із магазином та ринком у Куп'янську Харківській області. Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих.

Пізніше з'ясувалося, що окупанти атакували Куп'янськ термобаричною бомбою. А кількість постраждалих зросла до більш як 10 людей.

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ХарківВійна Росії проти України