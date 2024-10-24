Обстріл Куп'янська термобаричною бомбою: є жертва, число поранених продовжує зростати
Число поранених через обстріл Куп'янська термобаричною бомбою 24 жовтня зросло до 11. Також одна жінка померла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"За оновленими даними загинула 73-річна жінка внаслідок ворожого обстрілу Куп‘янська. Раніше поранену жінку ушпиталили, але врятувати не вдалось", - розповів він.
Кількість постраждалих, за його даними, збільшилась до 11.
"Серед них 8 жінок та 3 чоловіків. Попередньо, ворог застосував термобаричний боєприпас ОДАБ-1500. Дані оновлюються", - констатував Синєгубов.
Обстріл Куп'янська
Російські війська вдарили поряд із магазином та ринком у Куп'янську Харківській області. Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих.
Пізніше з'ясувалося, що окупанти атакували Куп'янськ термобаричною бомбою. А кількість постраждалих зросла до 7 людей.
Зазначимо, що російські загарбники постійно обстрілюють Куп'янськ. Наприклад, з ранку 19 вересня російські війська атакували Куп'янськ Харківської області. Окупанти скинули 12 керованих авіаційних бомб на місто.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.