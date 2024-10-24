В Харькове раздались взрывы: россияне атакуют КАБами

"Харьков и район: будьте в укрытиях! Враг наносит удары КАБами", - подчеркнул Синегубов.

Отметим, что сообщение о воздушной тревоге в области поступило за 17 минут до взрывов. Карта воздушных тревог по состоянию на 21:18 выглядит так:

По данным "Суспільного", в результате вражеской атаки была обстреляна территория Малоданиловской общины.

Ее руководитель Александр Гололобов сообщил, что в настоящее время в обществе нет электроснабжения, но информации о пострадавших пока нет.

Обновлено в 21:32.

Синегубов сообщил, что в 21:11 оккупанты нанесли удар по с. Черкасская Лозовая Харьковского района. В результате попадания горит трава на открытой территории.